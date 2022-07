Société

Pour faire suite à l’entrevue toute en vulnérabilité sur le sommeil entre Sophie Grégoire et Julie Snyder, on s’entretient avec Julie Carrier, professeure et chercheuse au Centre d’études avancées en médecine du sommeil, directrice scientifique du Réseau Canadien sur le sommeil et les rythmes biologiques et de la Campagne canadienne de santé publique Dormez là-dessus (dormezladessuscanada.ca) qui nous éclaire sur la question.