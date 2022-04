Annie, qu’as-tu pensé en visionnant la capsule de Sophie et Varda?

C’est réellement un bel échange: on sent toute l’humanité, l’engagement et le désir de briser la stigmatisation autour des maladies mentales de ces deux femmes. C’est un travail important qu’elles accomplissent, en prenant la parole.

C’est vrai que, même si on parle beaucoup d’anxiété et de dépression, la conversation autour du trouble bipolaire est peut-être moins répandue. Les deux femmes parlent de jaser tôt de la maladie, avec les enfants, pour dédramatiser ou déstigmatiser. Qu’en penses-tu?

Je suis moi-même une personne en rétablissement, et j’accepte d’en parler librement: je vis avec le trouble bipolaire. J’ai la chance d’être moi-même maman alors le sujet de la parentalité en lien avec la maladie, ça me touche beaucoup. On sait que 4% de la population vit avec le trouble bipolaire et que de nombreux facteurs, génétiques et environnementaux, entrent en compte. En tant que parent, on se pose plein de questions. Est-ce que je vais transmettre ma maladie? Comment j’explique? Et à quel moment? Le mot clef, à mon avis, est transparence. Plus on ouvre le dialogue avec nos jeunes, plus on en parle de façon décomplexée, mieux c’est. Ils sont capables d’entendre, d’écouter, de comprendre. Et ils en ont besoin, parce qu’ils sentent très bien quand les mystères s’installent, ce qui peut mener à de l’incompréhension, des doutes, de fausses idées et… des tabous!

J’aime beaucoup, dans l’échange, quand Varda dit qu’elle n’est pas sa maladie, qu’elle réfère à sa bipolarité comme à quelque chose d’extérieur à elle – tout comme le fait son ex-conjoint, lorsqu’il l’aide dans les passes plus creuses.

Oui, c’est important de distinguer la maladie et les symptômes, de la personne et de sa personnalité. Quand on est en période de crise, je dis souvent qu’on voit la vie avec un filtre. On ne reconnaît plus l’autre, le monde tel qu’il est. Mais ça, c’est temporaire, c’est une pause. Ce n’est pas la personne qu’on est: ce qu’on aime, nos valeurs, nos rêves, nos intérêts, ça ne disparaît pas! Chez Relief, on essaie, justement, de redonner aux personnes atteintes du trouble bipolaire ce pouvoir de revenir à elle-même, de dire: attends, la maladie n’est pas tout! Je suis une femme, une citoyenne, une travailleuse. J’ai d’autres rôles importants par lesquels je peux beaucoup mieux me définir.

Les périodes de crise peuvent toutefois représenter un défi pour les proches, parce que la personne peut se comporter de façon étrange, dérangeante. Et c’est pour ça qu’ils ont aussi besoin de soutien. Il y a des ressources, des organismes pour aider l’entourage des personnes atteintes de troubles bipolaires – Relief en est un, mais il y en a plusieurs autres.

Je trouve vraiment important de mentionner, cependant, qu’on peut très bien vivre – et notre entourage aussi! – avec le trouble bipolaire. On peut avoir une vie riche, stimulante, agréable. Il faut le répéter, parce que les fausses croyances sont légion.