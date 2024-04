Le sérum concentré repulpant Hyaluron Activ B3, d’Avène

Ce qu’il promet: il vise à ralentir les signes du vieillissement cutané (rides, perte de fermeté et d’éclat, notamment) et à prolonger la vie de nos cellules grâce à l’acide hyaluronique et à la niacinamide.

Testé par: Tammy Hurteau, 34 ans, Superviseure et Gestionnaire de projets.

Ce qu’elle en a pensé: «En sachant qu’il est idéal de commencer à utiliser un soin antiâge dès la jeune trentaine, j’étais heureuse d’intégrer ce sérum à ma routine de jour et de soir. Après quelques semaines d’utilisation, j’ai remarqué que mon teint était plus lumineux, ma peau semblait plus lisse et mes pores étaient plus resserrés. Ma peau sensible présente aussi moins de rougeurs.»