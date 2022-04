Julie, qu’as-tu pensé en visionnant la conversation entre les deux femmes?

«Ce que j’ai aimé, c’est qu’elles parlaient du concept de progression. De comment, pour aller mieux – ou, ici, pour dormir mieux – il faut faire des petits gestes au quotidien qui nous aideront à remonter la courbe. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Si on souffre d’insomnie, on ne peut pas, en le temps de le dire, commencer à faire des belles nuits complètes de huit heures. Mais on peut y travailler, et y arriver… avec du temps et de la patience!»

Souvent, les gens qui souffrent d’insomnie arrivent mal à s’imaginer bien dormir. Ça semble un peu sans issue.

«Oui, effectivement, mais ce ne l’est pas. Ce qui se passe, c’est qu’il y a une relation birectionnelle entre les troubles de santé mentale comme l’anxiété ou le stress, voire la dépression, et le sommeil. C’est-à-dire que plus on est stressé, moins on dort. Et moins on dort, plus on est stressé. C’est comme une roue qui tourne. Pour s’en sortir, on peut évidemment changer des choses dans son hygiène de vie: bouger plus, boire moins (d’alcool et de café), faire de la méditation et des exercices de respiration, tout ça. Mais, le plus important… c’est de lâcher prise! Ce n’est pas pour rien qu’on dit « tomber dans les bras de Morphée »: ça exige de tomber, de se laisser aller. Le pire qu’on puisse faire pour son sommeil, c’est d’obséder avec son sommeil.»

Et comment fait-on, justement, pour atteindre ce lâcher-prise?

«Il faut être dans l’acceptation. On peut prioriser son repos, prendre de bonnes décisions pour mieux dormir, tout en acceptant que pour le moment on ne dort pas bien. Si on traverse une mauvaise passe (problèmes financiers, familiaux, ou professionnels), on ne dormira pas parfaitement bien pour un petit bout de temps. Mais on peut tout mettre en place pour tenter de dormir le mieux possible dans cette situation Je ne connais personne – moi y compris, et je suis une experte du sommeil! – qui ne traverse pas des périodes d’insomnie. C’est tout à fait normal et humain. C’est quand on commence à être stressé par son sommeil, à se fixer l’objectif de bien dormir à tout prix, que ça peut dégénérer. Il faut accepter qu’il y ait des moments de notre vie où l’on dort un peu moins, ou moins bien, simplement.»