La pandémie a-t-elle eu un impact sur les problèmes de consommation?

Oui, on a remarqué une hausse d’appels pour nos services, et ce qui est apparent, c’est la détresse. Il y a eu plus d’appels de crises, des appels qui ont doublé en termes de durée. On a remarqué une comorbidité de plus en plus fréquente aussi, soit la présence de deux troubles, soit un problème de consommation et une problématique de santé mentale, ce qui crée un portrait clinique complètement différent.

Quand sait-on qu’il est temps de prendre action?

Le moment où tu te dis que ça n’a plus de bon sens peut arriver bien avant le bas fond pour certains. Donc, le fond du baril, le point de non-retour, c’est subjectif. Et ce n’est pas obligé d’être la déchéance totale. D’ailleurs, le simple fait de s’interroger veut dire qu’il y a quelque chose qui te préoccupe, qui te dérange, que tu veux qui change. Alors ça peut être un bon moment pour prendre action.

Et une fois qu’on est prêt à entamer une démarche, quelles sont les options qui s’offrent à nous?

Je pense qu’un organisme comme le Centre de Référence du Grand Montréal est une bonne première étape pour s’orienter, pour voir comment marchent les services au Québec et comprendre à quoi on peut avoir accès. C’est un bon guide. Il y a un réseau d’aide publique, à travers les centres de réadaptation en dépendance et les CLSC. Ensuite, il y a un réseau privé, qui inclut une panoplie de services, de thérapies, de désintoxications. Et il y a les services communautaires, comme les fraternités anonymes, qui misent sur la force du groupe. Tu discutes avec de personnes qui savent exactement ce que tu vis, qui ne te jugeront pas. Ce ne sont pas des professionnels, donc ce n’est pas une thérapie, c’est plutôt du soutien par les pairs. Pour certains, c’est très aidant, mais ça ne fonctionne pas avec tout le monde, alors il faut trouver la bonne approche pour soi.