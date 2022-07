Pourquoi pense-t-on que les hautes gestionnaires, que les entrepreneures, que les «boss» sont un peu protégées du burn-out? Comme si ça ne pouvait pas leur arriver…

«Les gens dans ce type de positions sont constamment dans l’action. Ce sont des visionnaires – et ils doivent être fonceurs, voire un peu narcissiques, c’est ce que ça prend pour réussir à se démarquer! Ils se projettent donc dans l’avenir tout en mettant les bases dans le moment présent. Ça les ground dans l’aujourd’hui, dans le maintenant. À ces niveaux, il faut de grandes marges de manœuvre pour réaliser sa vision, pour atteindre ses objectifs. Et lorsque les résultats souhaités sont atteints, ça donne un bon boost de dopamine, d’endorphine, de sérotonine – ce qui vient équilibrer leur santé mentale, malgré le stress élevé lié à leurs emplois. C’est quand cette latitude est restreinte que ça devient plus difficile à gérer… »

Comme durant la pandémie, par exemple?

« Exactement. Durant ce moment, pour l’une des rares fois de leurs carrières, beaucoup d’entrepreneures ont vu les balises de leurs marges de manœuvre être modifiées: la règlementation, le transport, l’équipe, etc. Ils ont expérimenté un pouvoir d’action diminué et des résultats moindres, malgré les trop nombreux changements implantés et les efforts fournis. Ils devaient aussi prendre des décisions crève-cœur. Ç’a créé beaucoup de souffrances.»

Qu’est-ce que tu conseilles aux entrepreneures qui vivent ces difficultés, cette chute?

«Il faut être capable de découvrir la source de cette souffrance et les ramener dans le moment présent. La colère, une émotion qui vient facilement aux entrepreneures, cache souvent des peurs. Qu’est-ce qui se cache derrière cette irritation ou inquiétude? En accompagnement, on essaie de travailler sur la « vraie » émotion. Mme Germain a le bon réflexe quand elle affirme songer à retourner voir sa psy suite à la pandémie, car elle se sent fragile. Ça prend parfois quelqu’un pour nous aider à mieux observer nos émotions, à prendre en compte le contexte. Parce que la peur, souvent déguisée en colère, n’est pas un bon carburant pour cette créativité nécessaire au succès– ni pour de bonnes relations humaines, d’ailleurs. »

Quand devraient-elles consulter un professionnel de la santé mentale, à ton avis?

«Je crois qu’il faut simplement le mettre à l’agenda. Il ne faut pas attendre un épisode de burn-out ou santé-mentale. Il existe de nombreuses façons d’aller chercher de l’aide. On sait que les entrepreneures sont habituellement des gens solitaires, mais l’humain a besoin de se sentir connectées pour être bien. On peut évidemment consulter un psy, un coach, un accompagnateur, mais il existe aussi des groupes d’entraide pour les entrepreneures ou non spécifique à ces dernières, mais dans lequel un espace d’échanges où on se sent en sécurité, nous permettra de mieux comprendre ce qui perturbe et restaure notre équilibre.

En accompagnement, on essaie de trouver ce qu’on peut mettre en application dès le départ, dans le quotidien des entrepreneures et des hautes gestionnaires, pour aider leur santé mentale ainsi que leur intelligence émotionnelle. Parce que, dans une entreprise, le bien-être mental part souvent d’en haut… Il faut donc que les gestionnaires comprennent le pouvoir d’êtres humains et éthiques. Penser au développement organisationnel est crucial, mais une décision ne peut-être adéquate que si le côté émotionnel est pris en compte. Sinon, ça peut vite créer une ambiance toxique. En partant de la racine, des hauts placés, ça permet à tous de performer pour les bonnes raisons et au bon moment.»