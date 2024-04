L’actualité nous apprend que des milliers de tonnes de papier canadien sont expédiés chaque mois en Inde, que nos bouteilles de vin soigneusement rincées finissent dans des sites d’enfouissement et que les usines de recyclage des métaux prennent fréquemment feu. Bien qu’on puisse éprouver une certaine satisfaction à jeter nos emballages dans le bac de recyclage plutôt qu’à la poubelle, notre sentiment de contentement devient de plus en plus difficile à conserver à l’égard de cette action prétendument écologique. Et il existe une matière qui surpasse les autres au chapitre de l’anxiété que suscitent les produits à usage unique: le plastique. Depuis les années 1950, l’homme a généré 8,3 milliards de tonnes de plastiques issus des combustibles fossiles et, selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), seulement 9 % ont été recyclés.

Ce faible taux s’explique en partie par le fait qu’il existe de nombreux types de plastiques et que la plupart ne peuvent pas être mélangés entre eux. Déterminer ce qui peut être mis ou pas dans la poubelle bleue est déroutant, même pour les plus connaisseurs d’entre nous. Si vous avez déjà prêté attention au chiffre estampé sur le contenant (au centre du symbole de recyclage) pour savoir si votre système de tri acceptait ou pas ce contenant en particulier, ce dilemme vous est familier. Si, au contraire, vous jetez le plastique dans le bac sans vous soucier de ce qu’il en adviendra, ça fait aussi partie du problème. C’est ce que Cher Mereweather, directrice générale de la plateforme de collaboration interindustrielle Pacte canadien sur les plastiques, appelle le wishcycling (ou recyclage à l’aveuglette). En outre, le plastique ne peut être recyclé qu’une ou deux fois avant d’être trop dégradé et de devenir toxique.