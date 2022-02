À échelle individuelle, qu’est-ce qu’on peut faire pour ne pas contribuer à ce système – et aggraver du même coup, j’imagine, nos problèmes d’images corporelles?

Mon premier conseil est de faire un bon grand ménage dans les médias qu’on consomme, surtout sur les réseaux sociaux. Inviterait-on des inconnus qui nous font sentir inadéquates, petites, laides à souper dans notre appartement? Non? Alors pourquoi on permet à des gens de la sorte d’investir notre espace virtuel? Pour moi, c’est presque la même chose. Je suggère d’aller faire un tour dans notre liste d’abonnés, et de supprimer les comptes qui ne nous font pas sentir bien à propos de qui nous sommes – corps et esprit!

Parce que l’algorithme fait bien son travail, sinon…

Exact! C’est insidieux. Si on ne fait pas attention, si on n’est pas la «bonne gardienne» du contenu qu’on nous présente, on tombera vite dans un narratif assez toxique. Pour une publication body positive, Instagram nous présentera douze publications sur des jus détox ou des recettes minceur. C’est un terrain glissant, il faut être vigilant.

Comment est-ce qu’on peut être cette même «bonne gardienne» de notre équilibre, hors des médias sociaux?

Sophie et Geneviève abordent le sujet dans leur discussion: il est primordial de trouver la bonne formule pour nous-mêmes afin de se sentir bien dans SA peau, sans validation extérieure – même si c’est parfois difficile. Et ça passe effectivement par le fait de poser des gestes au quotidien qui nous font sentir solides: bien dormir, bouger, manger assez pour se sentir énergique, voir des gens qu’on aime, faire des choses qui nous font plaisir, etc. Ainsi, lorsqu’un coup de vent survient – une vague d’anxiété par rapport à notre image corporelle, par exemple – on est mieux outillées pour y faire face.

Et si on n’arrive pas à y faire face seule?

C’est possible! Lorsqu’on sent que nos questionnements, nos angoisses par rapport à notre corps, notre diète ou notre routine d’exercice prennent énormément de place dans notre tête, dans notre quotidien, il ne faut pas hésiter à demander de l’aide. Surtout si ces ruminations nous empêchent de faire certaines activités – comme profiter d’une journée à la plage ou d’une sortie entre amis – ou de bien fonctionner. De nombreux organismes sont là pour nous aider ou nous diriger vers les bonnes ressources.

Pour en savoir plus

Bien avec son corps

ÉquiLibre

ANEB

