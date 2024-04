Maya Colombani reconnaît cependant que l’entreprise elle-même doit d’abord changer, ce à quoi elle y travaille. «Comment conduit-on ce changement culturel?», demande-telle. «En changeant nos propres produits.» Actuellement, 90 % du portfolio de produits de L’Oréal est écoconçu, ce qui veut dire que la formule présente une biodégradabilité élevée, de même que des ingrédients naturels et un approvisionnement et un emballage responsables (tels que des packagings plus légers ou qui contiennent du plastique recyclé). «On a travaillé avec des scientifiques sur une analyse du cycle de vie pour obtenir l’impact le plus positif possible en matière de formules et d’emballages.» Parmi les exemples récents, on note le Shampoing solide, de Garnier, composé à 94 % d’ingrédients naturels, et la gamme Anthelios, de La Roche-Posay, qui est désormais présentée dans des tubes en papier. «L’objectif est d’atteindre 100 % d’emballages recyclés [pour] tous [les produits] de L’Oréal d’ici 2030.»

Les recharges sont d’ailleurs disponibles auprès des marques de luxe du groupe L’Oréal, de Lancôme à Armani. En septembre dernier, cette dernière griffe a présenté son parfum My Way : il est non seulement rechargeable, mais les émissions de carbone provenant de sa fabrication ont été neutralisées et l’un de ses ingrédients — la vanille de Madagascar — provient d’une source responsable et est cultivée exclusivement pour la marque, garantissant ainsi un revenu à la communauté qui la fournit.