C’était quelque part au milieu du voyage. Je consacrais mes après-midi aux cours de percussions diverses, mais le matin, comme j’avais déjà plusieurs cours de yoga dans le corps, je suivais les différentes techniques offertes dans ce paradis mondial du yoga qu’est Ubud. Une école m’avait charmée plus que les autres: Radiantly Alive Yoga Studio (toujours ouverte d’ailleurs, pour celles qui auraient l’âme yogique). Entre les cours de hatha, de vinyasa, d’ashtanga et d’autres pratiques spécifiques, une proposition sortait du lot: un rebirth — ou une renaissance. Tout ce que j’avais en tête à l’évocation de ce terme me renvoyait directement aux seventies: j’imaginais des hippies en tuniques diaphanes, colliers de fleurs au cou, pratiquant l’amour libre, respirations profondes en sus.

Je n’avais pas tout à fait tort, car la technique du rebirth (ou respiration continue) est bel et bien née à cette époque — au début des années 1970, plus précisément — et a été mise au point par l’Américain Leonard Orr dans la foulée du courant des thérapies humanistes offertes 10 ans plus tôt. Qu’avait-il de particulier, ce courant? Il ouvrait le champ thérapeutique aux dimensions corporelles, sensorielles et spirituelles de l’être. Deep, non?

J’ai souscrit à l’atelier par curiosité et, probablement un peu aussi, par ennui, mue par une espèce d’énergie du «pourquoi pas?». Le matin du fameux cours, j’ai enfourché ma bicyclette, puis j’ai avalé la vingtaine de kilomètres de terre battue qui me séparait de la ville d’un coup de pédale, mi-suspicieuse, mi-indifférente. Arrivée au studio, j’ai gravi les escaliers, mon tapis de yoga sous le bras, et me suis étendue sur la surface osseuse du plancher de bois, ouverte à l’aventure, mais pas trop.