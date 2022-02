Sophie Grégoire et KO Média sont fières d’annoncer la sortie de Comment ça va?, une série de capsules traitant de bien-être mental, qui sera diffusée sur les plateformes numériques d’ELLE Québec et d’ELLE Canada, en français et en anglais, dès le 16 février prochain.

Sous forme de conversations sans tabous, la conférencière, animatrice et militante engagée pour la santé mentale Sophie Grégoire s’entretiendra avec plusieurs personnalités de renoms, dont Geneviève Guérard, Catherine O’Hara, Colleen Saidman Yee, Julie Snyder, Varda Étienne, Serena Ryder, Chantal Kreviasuk et Kim Thuy. Dans ces rencontres, elle discutera avec ses invités de différents sujets, tels que l’image corporelle, les troubles du sommeil, la bipolarité et l’anxiété — pour ne nommer que ceux-là —, afin de sensibiliser et mettre en lumière la complexité et la pluralité des enjeux en santé mentale.

« Je me sens privilégiée d’être à l’écoute des histoires des autres, parce que c’est en racontant la sienne qu’on fait les premiers pas vers la guérison. On est tous liés par nos souffrances et la souffrance fait partie de la vie. Le temps est grandement venu de mieux comprendre nos émotions. » – Sophie Grégoire

Les capsules seront présentées en Instagram Live sur les comptes d’ELLE Québec et ELLE Canada et seront également disponibles sur leurs sites Web respectifs : ellequebec.com et ellecanada.com.

Le parcours d’activiste de Sophie Grégoire a été forgé par sa propre expérience avec des troubles de santé mentale, puis enrichi par son rôle de mère, de conférencière et de porte-parole de nombreuses causes en lien avec l’égalité des sexes et le bien-être au féminin.

« Les enjeux de santé mentale qu’abordera Sophie sont au cœur des préoccupations que nous avons dans nos conversations avec l’audience d’ELLE Québec et d’ELLE Canada. À travers ces rencontres, nous souhaitons lancer des réflexions, provoquer des discussions, réconforter, créer une ouverture et inspirer à passer à l’action. » – Sophie Banford, directrice générale et éditrice de KO Média

Avec cette initiative, elle désire partager ses acquis, mais aussi ses questionnements et ses aspirations avec d’autres qui, comme elle, ont su transformer l’adversité en opportunités d’action.

Ne manquez pas les premières capsules sur l’image corporelle:

En français, mercredi le 16 février à midi , en direct sur le compte Instagram d’ELLE Québec, avec l’ex première danseuse aux Grands Ballets Canadiens Geneviève Guérard.

, en direct sur le compte Instagram d’ELLE Québec, avec l’ex première danseuse aux Grands Ballets Canadiens Geneviève Guérard. En anglais, mardi le 22 février à midi, en direct sur le compte Instagram d’ELLE Canada, avec l’actrice Catherine O’Hara et la professeure de Yoga Colleen Saidman Yee.



