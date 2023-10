Grâce à ce nouveau gel combinant de l’acide glycolique, de l’acide salicylique et de la gluconolactone, on n’est jamais prises au dépourvu lorsqu’un bouton se pointe le nez sans préavis. Il suffit d’appliquer une toute petite quantité de sa formule non asséchante (et sans alcool) pour apaiser et rétablir la peau. On a été surprises de constater ses effets en à peine quelques heures!

Prix : 24,99 $