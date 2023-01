Le mascara est un incontournable dans notre routine de maquillage, servant de touche finale pour une panoplie de looks allant de plus naturels à ultradramatiques ou très colorés. Qu’on désire plus de longueur ou de volume, ou encore, un effet naturel ou très intense, il y a un produit qui répondra à nos besoins et envies – et ce, peu importe notre budget! Brosses traditionnelles, goupillons à poils rigides et formules infusées d’ingrédients bons pour notre frange : voici 8 mascaras qui coûtent moins de 20 $ à essayer absolument!