TOP ELLE: les 5 meilleurs rouges à lèvres longue tenue

On l’avait laissé de côté pendant le confinement (au même titre que nos robes de soirée, nos talons et notre brushing matinal) mais, avec l’ouverture des terrasses, il s’invite de nouveau dans notre routine beauté: le rouge à lèvres, qui sublime notre moue dès qu’on enlève notre masque! Qu’on choisisse une nuance rouge vif – elle est classique pour une raison: elle va à tout le monde, peu importe la carnation, et promet un effet «waouh» –, un joli ton framboise ou encore un rose orangé estival, on a l’embarras du choix. Le mieux, ceci dit, est encore de choisir un tube pigmenté, spécialement formulé pour tenir en place longtemps, afin que la couleur résiste peu importe la situation. Dans notre trousse beauté? On retrouve ces rouges à lèvres longue tenue dans une multitude de teintes!