La marque Yves Rocher, depuis longtemps soucieuse de l’impact environnemental de ses produits, offrait sa première recharge en 1992. Aujourd’hui, elle innove encore en lançant l’une des premières recharges écologiques faites à partir de plastique recyclé et entièrement recyclable. Sa mission? Transformer les habitudes de consommation des fans de beauté et réduire l’usage du plastique.

Le plastique représente en effet l’une des plus grandes menaces pour l’environnement et est une source de préoccupation majeure pour les consommateurs, qui sont plus que jamais à la recherche de petits pots écologiques et durables. Depuis 2010, la marque Yves Rocher s’est donné comme objectif de diminuer l’utilisation de plastique, et aujourd’hui, elle va plus loin, en misant sur l’innovation et l’économie circulaire.

C’est dans cet esprit que sont nées les Éco-recharges de la nouvelle gamme de soins Bain de Nature, d’Yves Rocher, des recharges écologiques et recyclables pour le bain et la douche, composées à 90 % de plastique récupéré des océans, collecté sur les littoraux, recyclé et certifié par Ocean Bound Plastic (OBP).