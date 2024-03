Bien qu’il ne s’agisse pas nécessairement d’un nouveau type de produit, l’huile pour les lèvres a le vent en poupe et on en voit de plus en plus apparaître depuis les derniers mois, autant sur les tablettes que sur les réseaux sociaux. Et pour cause : en plus de nourrir et de chouchouter notre moue, elle propose un confort inégalé et un fini lustré qui crée un effet galbant ultra convoité.

Pourquoi les aime-t-on autant ?

Tantôt translucides, tantôt déposant un voile de couleur sur notre bouche, ces formules à la sensation enveloppante allient des ingrédients phares des soins de la peau, comme l’acide hyaluronique, le squalane ou la vitamine E, avec différentes huiles ayant chacune leurs bienfaits. Huile de camélia, huile de jojoba, huile de noix de coco, huile de tournesol, huile de chanvre, alouette! Nos lèvres raffolent de leurs vertus nourrissantes, apaisantes et protectrices.

Permettant d’hydrater et d’adoucir nos lèvres à la façon d’un baume ou d’un masque de nuit, les huiles pour les lèvres laissent aussi derrière une brillance irrésistible sans l’effet collant souvent associé aux gloss. Elles sont offertes en un arc-en-ciel de nuances, en formules plus ou moins pigmentées et en versions inodores ou rehaussées d’un parfum exquis. Qui plus est, les huiles se portent seules, ou encore, superposées à notre rouge à lèvres préféré pour le rehausser d’une mégadose de lumière.

Grâce à leur texture somptueuse et à leur façon unique de marier les avantages d’un traitement pour les lèvres à un effet instantanément sublimant tel un produit de maquillage, il est difficile de résister à ces petits bijoux polyvalents. Une fois qu’on les a essayés, on peine à s’en passer au quotidien. Après avoir testé une multitude de formules en s’attardant autant à des nouveautés qu’à des produits éprouvés, on vous présente huit huiles pour les lèvres à adopter à longueur d’année.

Zoom sur 8 huiles pour les lèvres qu’on adore!