TOP ELLE: les 10 meilleurs soins contour des yeux

La zone du contour de l’œil est sans cesse mobilisée, puisqu’on cligne des yeux en moyenne 30 000 fois par jour. Pour ne rien arranger, la fatigue, le stress, la déshydratation et les agressions extérieures – comme les rayons UV et la pollution – ont tendance à fragiliser la région oculaire. Résultat, des cernes, des poches, des rides et des ridules peuvent apparaître et laisser leurs marques. Comment déjouer ces problèmes? En misant sur des soins contour des yeux spécialement conçus pour cette zone fragile, plus fine que le reste du visage et qui a donc besoin de formules adaptés. Zoom sur 10 crèmes et sérums à adopter au quotidien.