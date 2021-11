TOP ELLE : 8 crèmes hydratantes riches pour la saison froide

L’automne bien installé et l’hiver arrivant à grands pas, il est temps de ressortir nos chandails de laine et nos mitaines, mais aussi de troquer nos fluides et nos gels de soin contre des produits aux galéniques plus réconfortantes. L’objectif : fournir à notre peau tout le nécessaire pour renforcer son film hydrolipidique et maintenir son niveau d’hydratation malgré la baisse du mercure, le manque d’humidité dans l’air et le chauffage intérieur, plutôt durs pour la pelure. Si on a une peau normale, à tendance sèche ou mixte, une crème hydratante plus riche peut aider à réduire les tiraillements et les rougeurs tout en lui procurant une bonne dose de confort. Quels ingrédients favoriser? Ceux dont les propriétés hydratantes ou nourrissantes ont fait leurs preuves comme les céramides, les acides gras, la squalane, la glycérine et l’acide hyaluronique (pour n’en nommer que quelques-uns). C’est notre peau qui nous remerciera! On s’empare de ces 8 crèmes hydratantes riches sans plus tarder.