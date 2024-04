La collection comprend six modèles – dont la moitié ont été choisis parmi les styles les plus populaires de The Saltwater Collective –, qui sont offerts dans quatre coloris différents, ainsi que dans une gamme de tailles allant de Extra-petit à 4X. La recherche effectuée par Gillette Venus est au cœur de sa création: elle a été conçue pour résoudre les trois problèmes que les femmes rencontrent le plus fréquemment quand elles cherchent des maillots de bain. Adieu, les brassières au soutien insuffisant, les bas de bikini qui pendent et les maillots peu flatteurs à la taille! Vous voulez être parmi les premières à mettre la main sur cette collection? Celle-ci est disponible dès maintenant en quantité limitée. Si vous ne réussissez pas à vous procurer la pièce de votre choix, pas de panique: le lancement officiel est prévu pour le 1er mai 2024, et le stock sera bien plus important!