Avec le printemps qui se pointe le bout du nez, j’ai envie d’incorporer davantage de verdure dans mes repas. C’est pourquoi je vous propose cette recette de croquettes d’épinards, un plat super frais et simple à réaliser dont je raffole depuis toujours! J’adore en varier les ingrédients et y insuffler une bonne dose de créativité. Le mélange de saveurs des petits pois et de la menthe a déjà fait ses preuves dans maintes recettes, mais je voulais le rehausser en y ajoutant des graines de fenouil broyées et du zeste de citron. Le résultat est délicieux! Évidemment, je sers le tout avec une sauce crémeuse et citronnée, qui décuple le goût de ces croquettes printanières. Bon appétit!

CROQUETTES DE PETITS POIS, ÉPINARDS ET MENTHE, SAUCE YOGOURT ET CITRON

Portions: 4 | Préparation: 20 minutes | Cuisson: 15 minutes

INGRÉDIENTS

Croquettes