Le pin rouge coréen, les saponines de ginseng rouge et l’extrait de racine de ginseng sauvage s’allient dans cette formule qui s’applique le matin comme le soir. On craque pour son pot rosé et pour sa texture riche et crémeuse qui hydrate et lisse notre épiderme dès son application, en plus de travailler l’hyperpigmentation, la fermeté et la luminosité de notre pelure. Un vrai bijou!

Prix : 580 $