Dans notre routine beauté, notre sérum hydratant est notre meilleur allié. À appliquer aux doigts (et non pas avec un coton, qui risque d’absorber tout le produit) après le nettoyage et avant notre crème de jour ou de soir, ce soin ciblé à la texture fluide est un concentré d’actifs qui pénètre rapidement, et en profondeur, dans l’épiderme et qui vient multiplier les effets de nos autres petits pots. L’hiver, au moment où la peau a tendance à être sèche ou déshydratée, on l’utilise en complément de notre crème hydratante pour venir booster son efficacité. Il ne reste plus qu’à savoir quel sérum hydratant choisir parmi les multiples flacons qui existent dans les rayons… Sans attendre, voici nos soins visage préférés, qui se glissent dans notre trousse beauté pour nous donner un teint éclatant de santé!