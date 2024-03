7 choses à savoir sur le rétinol

Les rétinoïdes, un terme englobant les dérivés de la vitamine A comme l’acide rétinoïque, le rétinol et le rétinaldéhyde, sont de précieux alliés pour préserver notre teint radieux et notre peau de pêche. Si on en entend autant parler, c’est qu’ils offrent une panoplie de bienfaits : en plus d’accélérer le renouvellement cellulaire, ils favorisent aussi la production de collagène dans la peau. On leur doit notamment une texture lissée, des rides et ridules estompées et un teint plus lumineux – de quoi faire rêver! Il faut une ordonnance pour se procurer de l’acide rétinoïque pure (trétinoïne), mais les soins de la peau contenant du rétinol et d’autres dérivés sont en vente libre à la pharmacie.

Malheureusement, le potentiel irritant des rétinoïdes leur donne parfois mauvaise réputation et plusieurs informations contradictoires circulent à leur sujet. La Dre Katie Beleznay, dermatologue à Vancouver, remet les pendules à l’heure en déboulonnant 7 mythes en lien avec le rétinol et les rétinoïdes.

Mythe #1 : Tous les rétinoïdes sont égaux.

« Tous les rétinoïdes sont des dérivés de vitamine A et proposent des bienfaits similaires à la peau », établit la Dre Beleznay. Toutefois, il serait difficile de les comparer directement comme différents facteurs peuvent affecter leur efficacité, à savoir la concentration et la formulation des soins.

Ce qu’on sait : l’acide rétinoïque (la trétinoïne) est la forme la plus puissante, tandis que les autres rétinoïdes doivent être convertis en acide rétinoïque par la peau, ce qui pourrait diminuer leur efficacité au passage. « Toutefois, un ingrédient plus puissant n’est pas nécessairement meilleur, estime la Dre Beleznay. Je recommande de trouver un produit dont notre peau tolère l’utilisation régulière. » Tant que l’on continue à remarquer des résultats, il ne serait pas nécessaire de rechercher une option plus puissante.

Mythe #2 : Le rétinol amincit la peau.

« Ceci est l’un des mythes les plus communs dont j’entends parler, dit la Dre Beleznay. En réalité, le rétinol fonctionne en augmentant le renouvellement cellulaire et en stimulant la production de collagène, ce qui peut plutôt rendre la peau plus épaisse, ferme et d’apparence rajeunie avec le temps. » Bon à savoir!

Mythe #3 : Le rétinol exfolie la peau.

« Les exfoliants comme les AHA et les BHA fonctionnent en retirant les cellules mortes de la surface de la peau, tandis que le rétinol œuvre plus en profondeur pour augmenter le renouvellement cellulaire et promouvoir la croissance de nouvelles cellules. Ainsi, il aide la peau à se débarrasser plus efficacement de ses cellules mortes », dit la Dre Beleznay. Conclusion : le rétinol peut rendre notre peau plus lisse et éclatante un peu comme le ferait un exfoliant, mais il s’y prend différemment.

Mythe #4 : Lorsqu’on intègre un rétinoïde à notre routine de soins, on doit s’attendre à ce que l’aspect de notre peau s’empire avant de constater des changements positifs.

Certaines personnes peuvent remarquer de la sécheresse ou de l’irritation cutanée lorsqu’elles commencent à utiliser un rétinoïde. « Mais ce n’est pas tout le monde, et il y a des gestes qu’on peut poser pour aider à minimiser ces effets secondaires », nous rassure la Dre Beleznay :

Si on en est à notre première expérience avec un rétinoïde, on se procure une formule douce, à concentration faible (comme 0,2% ou 0,3%) et conçue exprès pour peaux sensibles.

Peu importe le produit choisi, on l’intègre à notre routine de soins deux ou trois fois par semaine pendant quelques semaines et puis, on augmente la fréquence jusqu’à ce qu’on puisse l’utiliser tous les jours. L’important est qu’il soit toléré par notre peau.

Finalement, « utiliser le rétinoïde de pair avec un bon hydratant peut aussi aider à réduire son potentiel d’irritation », affirme la D re Beleznay.

Mythe #5 : Le rétinol rend la peau plus sensible au soleil.

« Il y a toujours du débat là-dessus comme il y a des données contradictoires, explique la Dre Beleznay. En tant que dermatologue, j’insiste sur la protection solaire dans tous les cas. Tant et aussi longtemps qu’on protège notre peau en évitant les rayons UV ou en portant de la crème solaire, il ne devrait pas y avoir de souci même si on utilise du rétinol. » Elle recommande toutefois de porter une attention particulière lorsqu’on s’expose au soleil si on vient de commencer à utiliser un rétinoïde, surtout si on a la peau sensible.

Mythe #6 : Le rétinol ne devrait pas être utilisé sur le contour de l’œil.

« Il y a plusieurs préoccupations cutanées autour de l’œil qui peuvent être adressées à l’aide du rétinol », révèle la Dre Beleznay. Il est vrai que la peau de cette région du visage est souvent plus sensible, mais il existe des produits au rétinol formulés exprès pour elle.

Mythe #7 : Les personnes ayant la peau sensible devraient éviter les rétinoïdes.

Selon la Dre Beleznay, il existe aujourd’hui une si grande variété de produits sur le marché qu’il y aurait une formule aux rétinoïdes pour à peu près tout le monde, y compris les personnes ayant la peau sensible. Si on éprouve de la difficulté à tolérer le rétinol malgré avoir choisi un soin formulé exprès pour peau sensible, la Dre Beleznay recommande d’essayer la méthode du « sandwich », en « appliquant une couche de crème hydratante avant et après le rétinol afin de minimiser la sécheresse et l’irritation cutanées. »

