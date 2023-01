Écran solaire au lait minéral FPS 30 ShadeDrops, Summer Fridays

Parce que la protection solaire est un must l’hiver comme l’été, on s’empare illico de cet écran minéral FPS 30 dont la formule est enrichie de squalane et d’un complexe hydratant. Sa texture légère et veloutée et son fini imperceptible lui ont mérité une place parmi nos écrans UV quotidiens préférés depuis son lancement l’an dernier.

Prix : 47 $

Crème hydratante Weightless Water Cream, COVERGIRL

On raffole de cette crème à la texture de sorbet qui inonde notre peau d’hydratation grâce à sa formule comportant de l’eau de cactus et de l’acide hyaluronique! Malgré sa légèreté, elle hydrate l’épiderme de façon remarquable et se superpose aisément sous notre protection UV. On apprécie aussi son parfum frais et bien dosé.

Prix : 16 $