Tête à tête avec Jenna Lyons

Vous avez mentionné le fait que vous avez une maladie génétique. Comment y avez-vous fait face tout au long de votre vite?

Si vous regardez des photos de moi quand j’étais plus jeune, mes dents avaient la forme de cônes, et il m’en manquait beaucoup. Je viens de les faire refaire; alors, je souris beaucoup plus maintenant. J’avais aussi des plaques à l’arrière du crâne, là où mes cheveux ne poussaient pas, et des cicatrices sur la peau. On se moquait tout le temps de moi, et je ne me sentais pas belle. Quand vous êtes enfant, les gens qui vous aiment peuvent vous dire: « Oh, tu es belle », mais si vous ne le croyez pas, c’est ça qui compte à vos yeux. C’est pourquoi j’ai toujours essayé de faire tout ce que je pouvais pour que quelqu’un qui a peut-être l’impression qu’il n’y a pas de solution à son problème puisse se sentir mieux dans sa peau.

Quand vous sentez-vous le mieux dans votre peau aujourd’hui?

Je crois qu’avec l’âge, j’ai surmonté plusieurs de mes insécurités et, maintenant, je me sens probablement le mieux quand je suis à la plage. Sentir la chaleur du soleil sur ma peau et la douceur du sable sous mes pieds. Ce qui compte, ce n’est pas mon apparence à ce moment-là, mais comment je me sens.