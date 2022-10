Le froid s’installe, le vent est plus frais et on augmente peu à peu le niveau de chauffage électrique dans nos maisons : l’automne est bel est bien arrivé. Tout cela fait que notre peau nécessite un peu plus d’hydratation. Comment la lui donner? On peut troquer le fluide hydratant léger qui nous a suivi tout l’été contre une formule riche en ingrédients émollients qui favorisent une barrière cutanée saine et aident la peau à retenir son hydratation. D’autres façons de bonifier notre routine de soins : lui intégrer une essence, un sérum, une brume ou un masque hydratant qui comporte de la glycérine, de l’acide hyaluronique, des céramides, ou du squalane, par exemple. Les 10 soins qui suivent sont tout indiqués pour booster l’hydratation de notre peau durant la saison froide.