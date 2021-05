TOP ELLE: 7 crèmes solaires visage à appliquer au quotidien

On souhaite une lotion qui ne laisse aucun film gras? On se tourne vers cet écran solaire à large spectre, au fini mat, qui convient à tous les types de peaux et qui agit comme un bouclier contre les rayons UVA et UVB. Il contient divers extraits de plantes – comme l’épi d’or, le platane et le baobab – qui préviennent le photovieillissement et la déshydratation cutanée, de même que de l’aloès, issu de l’agriculture biologique, qui apaise, adoucit et hydrate notre minois à chaque application. Pratique!

Prix: 32 $