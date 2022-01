TOP ELLE : 8 baumes à lèvres teintés

Comme la peau qui les recouvre est plus fine qu’ailleurs sur le corps et qu’elles sont exposées au soleil et à toute une panoplie d’agressions externes, nos lèvres peinent parfois à retenir leur hydratation. Et c’est surtout le cas en hiver, lorsqu’elles sont assujetties aux températures sous zéro et aux rayons UV, en plus de passer régulièrement entre le froid glacial et les intérieurs chauffés. Pas surprenant que dans chacune de nos poches de vestes et de manteaux se cache un baume à lèvres!

Avec le retour en force (ou la continuation) des réunions virtuelles, le baume à lèvres coloré devient un excellent allié : il garde nos lèvres nourries et hydratées, tout en leur conférant un peu de couleur pour égayer notre teint devant la caméra. Ici, 8 baumes qui nous ont épatées.