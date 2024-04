Depuis les dernières années, on met de plus en plus l’accent sur la santé du cuir chevelu, qui est directement liée à celle de nos cheveux. Qu’on souffre de plaques sèches ou de pellicules grasses, ou qu’on désire tout simplement maintenir la brillance, le volume et la beauté de notre chevelure, les exfoliants pour le cuir chevelu peuvent s’avérer d’excellents ajouts à notre routine.

Comment ça fonctionne?

Un peu comme un exfoliant pour le visage ou pour le corps, celui pour le cuir chevelu vient déloger les impuretés et l’accumulation de produits qui pourraient engorger nos follicules pileux pour effectuer un nettoyage en profondeur. Après tout, le cuir chevelu est constitué de peau, même si cette dernière a des attributs différents de celle qui recouvre d’autres parties du corps.

Tout comme les soins équivalents pour le visage ou pour le corps, les traitements exfoliants pour le cuir chevelu peuvent être chimiques ou bien physiques. Les exfoliants chimiques misent sur des ingrédients comme les acides exfoliants, à savoir des AHA ou des BHA (ou les deux) pour éliminer les cellules mortes en dissolvant les liens qui les retiennent à la surface de la peau. Quant à eux, les exfoliants physiques ou les gommages contiennent des granules qui consistent de sucre ou de sel de mer, par exemple, qui retirent les impuretés de manière mécanique. Il y a aussi des formules hybrides qui combinent les deux types d’action. Tout est une question de préférence!

Environ une fois par semaine, on utilise un exfoliant pour le cuir chevelu avant de laver nos cheveux et de poursuivre notre rituel capillaire comme à l’habitude. En plus de favoriser la santé de nos tifs, ces formules peuvent aussi aider à espacer les shampooings, à soulager les démangeaisons et à réduire les plaques sèches et les pellicules.