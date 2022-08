Le soleil, la chaleur, l’humidité, les outils chauffants, la pollution et même le brossage peuvent endommager nos mèches. Après des mois passés à se prélasser sur des terrasses ensoleillées ou au bord de la piscine, nos cheveux sont souvent un peu plus secs et cassants. Heureusement, il y a une panoplie de formules qui travaillent à nourrir, à renforcer et à hydrater nos mèches pour au moyen de différents ingrédients et de technologies qui réparent les liens capillaires, les aidant à retrouver une apparence plus saine. Quelques modifications à notre routine capillaire suffisent pour remarquer une belle différence dans nos cheveux, que ce soit l’ajout d’un masque hebdomadaire, l’utilisation d’une huile avant le séchage, ou l’intégration d’un booster à l’étape du revitalisant. Voici sept produits dont les résultats sont probants!