Choisir la bonne teinture

À la pharmacie, on s’assure de choisir la bonne nuance de teinture en se fiant au gradateur sur la boîte. On se base sur notre couleur de cheveux actuelle pour s’assurer que le résultat final est à la hauteur de nos attentes. Truc de pro : si on a les cheveux plus longs que la mâchoire, on s’assure d’acheter deux boîtes afin d’avoir assez de produit pour saturer l’entièreté de notre chevelure. Si on manque de teinture, le résultat risque d’être inégal.

Si on veut devenir brunette – ou qu’on veut entretenir notre colo marron –, on se tourne vers une coloration qui contient une étape supplémentaire de préparation du cheveu avec un agent chélateur, comme la nouvelle gamme de colo à la maison Nice’n Easy Pure Brunettes qui, grâce à l’agent chélateur contenu dans sa nouvelle technologie Detox+Pure Tone, vient à bout des particules de minéraux qu’on retrouve dans l’eau et qui s’accumulent sur notre fibre capillaire. «Apprêter adéquatement nos cheveux avant la coloration fait une différence énorme sur l’uniformité, la dimension et la brillance du résultat final», explique Carin Freidag, Directrice principale de l’éducation capillaire au détail mondiale chez Clairol.