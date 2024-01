Depuis les dernières années (et une certaine pandémie qui nous a portées à passer beaucoup plus de temps à la maison en mode cocooning), on voit apparaître une plus grande variété de produits pour le corps qu’auparavant. Jadis axés surtout sur l’hydratation et la fragrance, aujourd’hui, les soins corps comportent des ingrédients ciblés pour adresser différentes préoccupations cutanées et se divisent en plusieurs types de produits aux textures variées. En plus des traditionnels beurres corporels, on trouve aussi maintenant de plus en plus de lotions toniques, de masques et de sérums tous créés exprès pour dorloter la peau du corps. Après tout, pourquoi ne pas lui prodiguer autant d’attention qu’à la peau de notre visage?

Du côté des ingrédients, les adeptes de soins de la peau y reconnaîtront les joueurs importants : le rétinol pour aider la peau à se régénérer, la vitamine C pour plus de luminosité et d’éclat, l’acide hyaluronique pour une hydratation hors pair, les acides exfoliants (les AHA et les PHA) pour éliminer les cellules mortes et la niacinamide pour combattre les taches pigmentaires et renforcer la barrière cutanée. Après avoir essayé une panoplie de tubes et de pots de produits corporels, voici les cinq qui se sont taillé une place de choix dans notre armoire de salle de bain.