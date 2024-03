On rêve de pommettes rosées et éclatantes pour la belle saison ? Ça tombe à pic puisque Rare Beauty, la marque beauté végane fondée par la star Selena Gomez, qui connaît un succès fulgurant depuis sa création, lance un tout nouveau fard à joues en poudre lumineux et on s’en réjouit!

Ce nouvel ajout cosmétique combine à la fois le fard à joues liquide Soft Pink et l’illuminateur soyeux Positive Light, deux produits primés de la marque, créant ainsi une formule parfaitement pigmentée et scintillante. Le combo idéal pour les adeptes de Rare Beauty !

En plus de permettre une application simple et facile, le fard à joues en poudre lumineux Soft Pinch est non-comédogène, 100 % végane et sans parabènes.