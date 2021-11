On dit oui à ce masque capillaire crémeux qui combine des huiles de graines de tournesol, d’avocat et d’argan aux bienfaits du beurre de karité, du ginseng, et des huiles essentielles de pamplemousse et de bergamote. Résultat? Une chevelure rééquilibrée, vigoureuse et lustrée!

Prix: 40$