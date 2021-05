TOP ELLE: les 8 meilleurs soins beauté à la vitamine C pour un teint éclatant

Au rayon beauté, la vitamine C tient la vedette. Si on a déjà l’habitude de la consommer dans notre assiette (les kiwis, le persil, les poivrons rouges, les fraises et les oranges en sont bourrés), on la retrouve aussi en quantité concentré dans nos crèmes et petits pots. Ses bienfaits? Elle améliore l’apparence du teint (bonjour l’éclat!), mais ce n’est pas tout: elle cible la perte de fermeté, en stimulant la production de collagène, elle atténue les taches pigmentaires et elle diminue l’apparence des rides et des ridules. De fait, comme elle est riche en antioxydants, elle permet à l’épiderme de lutter contre les agressions extérieures (comme les rayons UV et la pollution), responsables du vieillissement cutané. Bref, c’est un actif qu’on veut avoir sous la main pour afficher un teint éclatant de santé. Zoom sur 10 soins beauté à la vitamine C qui ont fait leurs preuves!