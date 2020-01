L’acide hyaluronique, généreuse

Bien que son nom, tiré du terme grec hyalos, qui signifie «verre», soit difficile à prononcer, l’acide hyaluronique est sur toutes les lèvres… et sur tous les visages depuis plusieurs années. Et pour cause: ce polysaccharide découvert en 1934 étanche la soif des tissus, littéralement. «Cette molécule de sucre, qui existe naturellement dans la peau, peut absorber jusqu’à 1000 fois son poids en eau. Elle se gorge de l’eau et de l’humidité ambiantes pour conférer une allure repulpée et rebondie à notre épiderme», révèle Marisa Dufort, directrice de développement et de la recherche chez NeoStrata. On synthétise l’acide hyaluronique avec un processus de fermentation avant de «fragmenter la molécule comme si on la hachait en morceaux», illustre Marisa Dufort. Puis, on l’infuse dans nos petits pots. Voilà pourquoi on trouve plusieurs tailles et types de molécules d’acide hyaluronique: on préfère l’acide hyaluronique de «haut poids moléculaire», qui reste à la surface de la peau, pour hydrater et lisser les ridules de déshydratation, et celui de «bas poids moléculaire», qui pénètre plus profondément dans les couches de l’épiderme, pour une action repulpante à plus long terme.

Effets observés

La fonction principale de cet agent «consiste à fournir de l’eau à la peau. Ça aide à l’hydrater, donc aussi à la repulper, car la cellule peut alors contenir une grande quantité de liquide. Une fois la peau bien humectée et revigorée, les rides et les ridules s’atténuent immanquablement», expose Marisa Dufort. Certains types d’acide hyaluronique peuvent même apaiser l’irritation que cause la rosacée. Et nul besoin de choisir une formule à forte concentration ni d’attendre très longtemps avant de voir sa peau rebondie et gorgée d’eau: généralement, les effets sont visibles après 4 à 12 semaines d’utilisation. «Plus fréquente est l’utilisation, plus grands sont les bénéfices. Et après 12 semaines d’utilisation, les effets sont flagrants», ajoute Marisa Dufort.

Mode d’emploi

Tout le monde, peu importe son type de peau et la formule choisie, peut utiliser l’acide hyaluronique. Eh oui: on a tous besoin d’hydratation, même si notre peau est à tendance grasse ou acnéique ! On peut l’employer au quotidien, voire matin et soir. «L’acide hyaluronique peut être combiné à d’autres ingrédients sans problème», indique Marisa Dufort. On peut donc s’adonner à notre précieux layering sans craindre de possibles incompatibilités et faire suivre notre sérum antiacné d’une crème à base d’acide hyaluronique. À noter: bien que très efficace en application topique pour ses propriétés hydratantes, cette molécule est aussi offerte en injection pour galber les volumes de zones ciblées: lèvres, pommettes, etc.