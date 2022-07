Comme on a tendance à dévoiler plus de peau lorsqu’il fait chaud, on s’efforce de s’en occuper encore plus qu’à l’habitude. Exfoliants corporels, crèmes, huiles et laits hydratants, soins pour les pieds et nettoyants aux effluves frais et vivifiants nous aident à garder notre pelure douce et éclatante, mais aussi à énergiser nos sens. On choisit des soins aux ingrédients antioxydants, exfoliants, ou nourrissants aux galéniques variées et ultra-agréables à appliquer. Adieu, peau rugueuse et sèche; bonjour, les gambettes, les bras et le décolleté radieux et hydratés grâce à ces 10 produits dont on ne saurait plus se passer!