La routine antistress de Julie-Anne Ho

Après avoir téléphoné à son assistante et envoyé un courriel à la hâte à son fournisseur, Julie-Anna Ho prend une longue inspiration avant d’avaler d’un trait son café froid. Le stress, l’entrepreneure compose avec lui depuis toujours. La sagesse de sa jeune trentaine lui aura enseigné à cultiver, ici et là, de saines habitudes de vie. Parmi ses alliés du quotidien: les soins Multi-Active, de Clarins, une tenue de sport et la conquête de nouveaux pays.