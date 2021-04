TOP ELLE: les meilleurs exfoliants chimiques pour le visage

D’un côté, le gommage mécanique, qui se présente sous forme de grains ou de microbilles, nettoie la surface de la peau; de l’autre, le gommage chimique mise sur des principes actifs – comme des acides de fruit (AHA ou BHA) et des enzymes – pour exfolier l’épiderme en profondeur, avec douceur. Le but? Débarrasser notre minois des impuretés, dissoudre les cellules mortes et désobstruer les pores afin de faire peau nette et de permettre à notre épiderme de tirer tous les bienfaits de nos lotions, de nos sérums et de nos crèmes. Zoom sur les meilleurs exfoliants chimiques pour le visage à incorporer dans notre routine beauté.