Trois façons d’optimiser une coloration maison

1. Opter pour un produit novateur ultraperformant

Saviez-vous que la toute première coloration sans ammoniaque signée L’Oréal Paris vient d’être lancée chez Jean Coutu et qu’elle couvre à 100 % les cheveux gris? Il s’agit d’Excellence Creme Universal Nudes, un nouveau produit efficace et performant, parfait pour les cuirs chevelus sensibles, qui a tout bon: une formule douce, sécuritaire et revitalisante qui donne des résultats naturels, une gamme de nuances comprenant sept tons allant du chaud au froid et convenant à tous les goûts, à toutes les envies et à tous les teints.

2. Choisir la nuance qui convient à notre teint

Ce n’est pas toujours facile de trouver LA nuance qui saura parfaitement mettre notre teint en valeur et qui sera à la fois belle et brillante. Il faut dire que le vaste éventail de couleurs disponibles sur les rayons rend l’exercice pour le moins ardu… Et les nouveaux colorants capillaires proposés dans les pharmacies, savamment mis au point à l’aide de technologies de pointe, promettent, eux aussi, comme les teintures offertes dans les salons de coiffure, de donner des résultats professionnels et naturels. C’est le cas de la gamme Excellence Universal Nudes, de L’Oréal Paris, qui vise à sublimer notre carnation avec ses sept tons différents – allant du blond au noir naturels – universellement flatteurs, spécialement créés à cet effet.

3. Maximiser l’expérience en utilisant la bonne méthode

Si l’on a choisi une coloration claire (de blond naturel à châtain moyen), l’idéal pour obtenir un résultat ultranaturel est de malaxer le produit sur les longueurs avant d’appliquer le reste de la teinture sur les racines. Au contraire, pour une nuance foncée (comme les bruns ou les noirs), il est préférable de couvrir d’abord la racine des cheveux, puis de teindre les pointes. Dans tous les cas, on n’oublie pas d’appliquer préalablement un peu de gelée de pétrole sur le haut du front, des tempes et des oreilles pour éviter de les tacher avec le colorant.