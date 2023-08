Constamment à la recherche de volume, on a testé une multitude de produits coiffants qui nous en promettent sans rendre nos cheveux gras ni collants. Enfin, on en a déniché un qui tient sa promesse! On applique ce spray sur nos cheveux presque secs en se concentrant à la racine et puis on termine notre mise en plis. En plus de son effet volumisant, il ajoute douceur et brillance à nos tifs. On peut même s’en servir le lendemain pour redonner de la vie à nos racines.

Prix : 41 $