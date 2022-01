TOP ELLE : 9 masques de nuit pour le visage

L’influence énorme de la K-beauty sur notre routine de soins de la peau au cours des dernières années a mis l’accent sur la superposition d’une multitude de produits tout en popularisant certains types de soins. Parmi ces derniers : le masque de nuit, qui vient gorger notre peau d’hydratation et lui fournir certains ingrédients bénéfiques au moment où elle est en mode réparation. Ainsi, on se réveille avec un teint plus lumineux, un air reposé et une peau mieux nourrie.

On l’utilise au lieu de notre crème de nuit habituelle quelques fois par semaine lorsque notre peau nécessite davantage d’hydratation ou même quotidiennement par-dessus nos sérums et notre crème pour tout bien sceller – nul besoin de rincer! On s’assure, par contre, d’écouter notre peau et de suivre les indications propres à chaque produit. Il existe des masques de nuit pour tous les types de peau et inquiétudes cutanées, qu’on cherche à procurer davantage d’éclat à notre teint, à nourrir notre épiderme en profondeur ou à réduire nos taches pigmentaires. Il suffit de trouver celui qui nous convient! En voici 9 à essayer sans tarder.