Qu’ils soient vagués, frisés ou crépus, garder nos cheveux beaux et en santé requiert quelques connaissances de base… et des produits adaptés. Premier mot d’ordre : hydratation. C’est sur quoi misent les gammes formulées pour les cheveux ondulés, car la forme de chaque mèche rend plus difficile pour le sébum produit par le cuir chevelu de se rendre jusqu’aux pointes et d’hydrater les longueurs. On choisit aussi des soins sans sulfates, une catégorie de détergents qui pourraient assécher notre chevelure déjà assoiffée.

Ensuite, il y a une panoplie de produits coiffants qui visent à sublimer les boucles, allant des gels aux crèmes, en passant par les huiles et les mousses. Quelques essais et erreurs sont parfois nécessaires afin de trouver la combinaison gagnante pour notre chevelure – mais le résultat en vaut amplement la chandelle! L’idéal : appliquer les produits sur cheveux encore très mouillés et démêler notre tignasse à l’aide de nos doigts ou d’un peigne à dents larges du même coup. Sans plus tarder, voici 10 produits capillaires tout indiqués pour les cheveux bouclés!