1. Ce sérum procure plusieurs bienfaits importants.

En plus de réduire de 43 % l’apparence des taches brunes en 12 semaines, selon les résultats obtenus par certains tests cliniques, le sérum Bright Reveal rénove le grain de la peau. Au fil des utilisations, il fait également disparaître les marques laissées par l’acné, en plus d’unifier et d’illuminer le teint. À nous, la peau de pêche de Géorgie!

2. Sa formule est toute-puissante, mais douce.

Outre les 12 % de niacinamide, la formulation de ce sérum comprend des acides amino-sulfoniques et des acides féruliques. Ces ingrédients actifs, combinés à la vitamine B3, couvrent un large éventail d’actions: ils aident à combattre l’hyperpigmentation et le vieillissement cutanés, améliorent la texture de l’épiderme en renforçant sa barrière protectrice et en favorisant ses mécanismes de réparation; ils luttent aussi contre les rougeurs, l’irritation et l’inflammation. La nouvelle à retenir? Le sérum a été testé sous contrôle dermatologique pour s’assurer que tous les types de peaux, même les plus sensibles, tolèrent parfaitement ce produit.

3. Il se marie à merveille à d’autres ingrédients et à d’autres produits.

Comme le révèle la Dre Julia Carroll, dermatologue à Toronto: «La niacinamide fonctionne bien avec de nombreux autres ingrédients de soins pour la peau, comme l’acide hyaluronique et le rétinol», soit les actifs essentiels pour hydrater la peau et ralentir son vieillissement. De l’avis de cette spécialiste: «Le fait d’incorporer un soin composé de niacinamide et un soin solaire avec FPS à une routine quotidienne de soins cutanés permet une approche synergique en santé de la peau. La niacinamide aide non seulement à améliorer la fonction protectrice de la peau et à réduire l’inflammation, mais elle renforce aussi la résistance de l’épiderme aux dommages causés par les UV lorsqu’elle est utilisée avec un écran solaire. Il s’agit d’une combinaison puissante qui protège la peau des dommages immédiats du soleil et permet de prévenir les effets à long terme de l’exposition aux UV, tels que le vieillissement cutané prématuré et l’hyperpigmentation.»