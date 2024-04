Depuis les dernières années, la niacinamide fait énormément parler d’elle à titre d’ingrédient bénéfique pour la peau aux côtés d’autres molécules vedettes comme le rétinol, l’acide hyaluronique ou la vitamine C. On la trouve d’ailleurs dans une panoplie de soins : des sérums concentrés, des crèmes hydratantes, des soins pour les yeux et même des nettoyants pour le visage ou le corps. Si la niacinamide est mise à profit dans autant de formules, c’est qu’elle est offre une multitude de bienfaits à la peau, en plus d’agir en douceur, ce qui permet à un grand nombre d’entre nous de profiter de ses effets antioxydants, matifiants, éclaircissants et apaisants.

Pourquoi et comment l’intégrer à notre rituel de soins? La Dre Renée A. Beach, dermatologue chez DermAtelier on Avenue à Toronto, nous aide à apprivoiser l’ingrédient. Voici huit choses à savoir sur la niacinamide.

La niacinamide, qu’on appelle aussi nicotinamide, est une forme de vitamine B3. Cette dernière joue un rôle essentiel au niveau de la santé de notre peau et lui procure tout un éventail de bienfaits.

Il s’agit d’un ingrédient aux pouvoirs multiples. « La niacinamide est un joueur polyvalent pour la peau : elle peut aider à régulariser le sébum et avoir un effet matifiant, en plus d’aider à contrôler l’acné et à réduire la pigmentation », dit la Dre Beach. Elle aiderait aussi à renforcer la barrière cutanée, à apaiser les rougeurs et à augmenter le niveau d’hydratation de la peau, en plus d’offrir un effet antioxydant qui la protégerait des fameux radicaux libres liés aux agressions externes. Bref, on la veut dans notre routine!

La niacinamide est bénéfique pour (à peu près) tout le monde. « Il s’agit d’un parmi très peu d’ingrédients dont on peut tous profiter dans nos soins, car elle est multifonctions et polyvalente, explique la Dre Beach. Peu importe si on a la peau mixte, à tendance acnéique, ou si on éprouve des difficultés en lien avec l’hyperpigmentation, il s’agit d’un ingrédient très efficace qui est également bien toléré par les peaux sensibles. »

Si on cherche à éclaircir notre teint, les sérums à la niacinamide ont la cote. « Il y a différents facteurs à considérer lorsqu’on choisit un soin – comme son niveau d’absorption, entre autres – mais un sérum a la capacité de pénétrer les couches épidermiques afin d’aider à améliorer l’uniformité du teint », affirme la Dre Beach.

Pour alléger nos taches pigmentaires, on recherche un soin comportant 5% de niacinamide. « Il a été étudié que la niacinamide à 5% utilisée deux fois par jour peut aider à réduire les taches pigmentaires », confirme la Dre Beach.

La niacinamide est assez douce pour être utilisée au quotidien. « Elle se trouve dans tellement de soins de la peau que les gens ne savent peut-être même pas qu’ils bénéficient de ses effets! » dit la Dre Beach.

La niacinamide peut s’utiliser de pair avec d’autres ingrédients. « La niacinamide est un bon ingrédient complémentaire, établit la Dre Beach. Lorsque la vitamine C joue le premier rôle en tant qu’ingrédient, la niacinamide peut venir l’appuyer en boostant son pouvoir éclaircissant, par exemple. »

Les personnes ayant la peau sensible peuvent utiliser les soins à la niacinamide sans problème. « La niacinamide est assez douce pour être tolérée par les gens ayant la peau sensible ou même sujette à l’eczéma, révèle la Dre Beach. C’est pourquoi on la trouve dans une panoplie de crèmes hydratantes et de sérums populaires. »

