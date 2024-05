Les deux font la paire

«Dans notre quête pour des cheveux plus forts et en santé, nous avons découvert des peptides véganes aux pouvoirs fortifiants», dit Christine Hall, vice-présidente de la recherche et du développement pour Aveda. Ces molécules dérivées de protéines de petits pois et de protéines végétales sont plus performantes que jamais grâce à leur taille microscopique – une particularité qui leur permet de pénétrer dans le cheveu en profondeur et, donc, de le renforcer de l’intérieur vers l’extérieur.

L’autre ingrédient secret? Le beurre de kokum, issu de source durable. En plus d’être hautement hydratant et nourrissant, il rend les cheveux plus «glissants», ce qui permet de les démêler plus facilement et d’éviter qu’ils ne cassent. C’est faire d’une pierre… trois coups!