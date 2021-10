Votre peau tiraille, vous cause des démangeaisons ou une sensation de brûlure? Selon une étude internationale réalisée en 2019, de 60 à 70 % des femmes et de 50 à 60 % des hommes estiment avoir un épiderme sensible. Bien que répandu, cet état se manifeste de façon particulière chez chaque personne qui le vit. De l’avis de la Dre Renée Beach, dermatologue et fondatrice de la clinique DermAtelier on Avenue, à Toronto, la peau sensible ne répond pas à une définition unique, mais couvre un large spectre de symptômes internes et externes. «Parfois, c’est très clair – on peut voir de la rougeur, de l’enflure, de la desquamation ou, dans des cas plus graves, des ampoules apparaître sur la peau. Les choses se compliquent cependant lorsque les personnes ressentent des symptômes qui ne sont pas visibles, comme des picotements ou une sensation de brûlure», dit l’experte. Que la réaction cutanée soit visible ou non, il est crucial d’en déterminer la cause afin d’éviter qu’elle ne se reproduise.

Le microbiome, vous connaissez?

Essentiel au bon fonctionnement de l’épiderme, le microbiome est un écosystème invisible de «bonnes» et de «mauvaises» bactéries, naturellement présent à la surface de la peau. «Une peau sensible est synonyme de barrière cutanée endommagée, dit Fabiola de la Mora, formatrice régionale dans l’Ouest canadien pour Eau Thermale Avène. C’est un peu comme un mur de briques dans lequel se seraient formés des interstices: ce sont eux qui sont les plus exposés aux intempéries. Il faut donc les colmater. C’est la même chose pour la peau: en reconstituant les lipides et les céramides, qui construisent le ciment intercellulaire, on obtient une meilleure protection et donc une peau moins réactive.» Avoir une peau altérée et ne pas prendre soin de la réparer et de la protéger peut accentuer un problème inesthétique ou irritant, et mettre davantage en péril notre microbiome cutané. «Le microbiome est composé de trillions de bactéries, et ce sont surtout les bactéries saines qui nous protègent», explique Fabiola de la Mora. Les affections cutanées comme la rosacée ou la dermatite atopique (eczéma), dont souffrent de 15 à 20 % des Canadiens, sont souvent associées à un déséquilibre du microbiome. «Les dermatologues en apprennent de plus en plus sur cet écosystème, en particulier avec les patients [qui souffrent] de dermatite atopique, où une brèche s’est ouverte dans la barrière cutanée et agit comme le déclencheur d’une poussée inflammatoire», précise la Dre Beach. Mais selon Fabiola de la Mora, le microbiome de n’importe quelle personne peut être compromis, et lorsque des bactéries saines sont détruites, le système immunitaire de la peau – et donc sa capacité à se défendre et à se protéger – en est affecté.