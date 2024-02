« Ce que j’aime d’enseigner ici, c’est la connexion que nous sommes capables d’établir entre nos clients. Notre devise est “venez tel que vous êtes”. Donc peu importe que vous en soyez à votre premier cours ou à votre centième, c’est super valorisant en tant qu’entraîneuse de pousser les gens à se dépasser, mais également de suivre le rythme de chacun. » — Alex W., entraîneuse chez b.cycle.

Une offre spécifique

Le studio b.cycle offre deux types de cours: cycle et body. Les cours de cycle (signature, performance et b.eat) sont basés sur un entraînement dynamique à haute intensité, combinant un mélange d’entraînement par intervalles, d’exercices du haut du corps et de musculation des bras. Les cours de body (barre, sculpt, HIIT, TRX barre), eux, se résument à des entraînements rythmés, complets et à faible impact, axés sur la tonification et le renforcement. En prime, les séances sont données en français et en anglais!