L’actrice oscarisée Susan Sarandon s’est toujours exprimée sur les causes qui lui tiennent à coeur, qu’elles soient politiques, sociales, environnementales ou artistiques. Aussi, lorsque Fairmont Hotels & Resorts lui a proposé de devenir sa nouvelle ambassadrice mondiale, elle a dû s’assurer que les valeurs de cette chaîne internationale correspondaient aux siennes. «J’ai posé certaines questions sur la durabilité et l’impact de ses hôtels sur l’environnement et la communauté, ainsi que sur ses objectifs exacts», explique Susan Sarandon. «J’avais déjà séjourné dans des hôtels Fairmont, mais je n’avais pas de réponse à un grand nombre de ces questions. C’était important pour moi de les connaître, et j’ai été impressionnée par son engagement en matière de durabilité.»

L’actrice a appris qu’au début des années 1990, cette chaîne d’hôtels et de centres de villégiature avait rédigé un guide de partenariat vert pour inciter d’autres entreprises à mettre en place un programme global de durabilité. Actuellement, la chaîne est un leader dans ce domaine, car elle a mis sur pied des programmes portant sur la reforestation, la conservation de l’eau, les économies d’énergie, la réduction des déchets et du gaspillage alimentaire. Maintenant que les voyages internationaux reprennent, Susan Sarandon pense qu’il est temps de recommencer à faire des projets de voyage, mais en mettant l’accent sur la sécurité, non seulement des voyageurs, mais aussi sur la protection de la planète et sur notre empreinte mondiale. Nous avons récemment discuté avec la star de l’importance des voyages en famille, des causes qui lui tiennent à cœur et de ce dont elle ne se sépare jamais.