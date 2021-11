Shay Mitchell, qui a su conquérir un à un YouTube, Instagram et TikTok avec doigté, alimente constamment ses plateformes avec brio. Grâce à sa présence active sur ses différents réseaux sociaux, les gens ont accès à un flux constant d’informations sur sa vie professionnelle et personnelle, qu’il s’agisse de sa carrière d’actrice, de ses projets en affaires, de ses aventures de voyage (qui ont inspiré sa série YouTube, Shaycations) ou de sa vie familiale avec son partenaire, Matte Babel, et sa fille, Atlas. Mais le secret de son succès en ligne ne réside pas seulement dans son omniprésence. Au contraire, elle maîtrise très bien l’art de se déconnecter.

«J’ai du plaisir à alimenter mes plateformes – c’est le mot clé. Lorsque ça cesse d’être amusant, j’éteins tout», explique la jeune femme de 34 ans qui vit à Los Angeles. Je ne sens pas la nécessité de filmer mon quotidien. Je le fais quand ça me tente, quand je le sens. Je peux passer des mois ou des années sans rien photographier, et ça me convient parce que j’ai maintenant une relation saine avec les médias sociaux.»

Cette conscience aiguë de soi et les choix qui en découlent s’appliquent également à la manière dont Shay Mitchell aborde ses activités entrepreneuriales et ses collaborations créatives. Ses deux entreprises – Béis, une marque de valises et d’accessoires pour le voyage, et Onda, une gamme de boissons pétillantes à la tequila, lancée l’été dernier – sont nées avant tout de ses passions. «Les voyages et la téquila, vous voyez ce que je veux dire? dit-elle en plaisantant. Ces projets ont pris forme pendant que je faisais ce qui me plaît: ce sont des produits que j’aime de tout mon cœur, et je veux qu’ils soient chéris par un max de personnes aussi!»

En 2020, Shay est devenue l’ambassadrice de la collection de parfums Yes I Am, de Cacharel. «Je me rappelle le flacon de Cacharel qui trônait sur la coiffeuse de ma mère dans ma jeunesse, confie-t-elle à propos du lien intime qui la lie avec la célèbre maison de mode française. «Chaque jour, c’était le dernier geste que je la voyais faire avant de partir travailler. De pouvoir collaborer avec la marque, aujourd’hui, ça boucle bien la boucle!» Elle a également été charmée par la façon dont la collection représente les femmes, modernes, aux facettes multiples, qui ne sont pas définies par une seule chose… tout comme elle.